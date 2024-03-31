واعظ بـ"الأزهر للفتوى" يقدم نصائح للأعمال المستحبة فى العشر الأواخر من رمضان

قال الشيخ محمود عويس، واعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رمضان أيام معدودات قليلة جدا تمر مرور البرق على المسلمين، مشيرًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين والصالحين كانوا يستغلون العشر الأواخر استغلالا عظيما جدا لأنهم يدركون قيمتها وأهمية هذه الأيام من الشهر الفضيل.

وأضاف عويس، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن السيدة عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله بأنواع الطاعات، وأيقظ أهله للصلاة، واجتهد في العبادة زيادة على عادته، وتفرغ لها واعتزل نساءه.

النبى كان يقيم غالب الليل ويسهره فى طاعة الله

ولفت الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن النبي كان يقيم غالب الليل ويسهره في طاعة الله، ويجب أن نخرق عاداتنا في هذه الأيام المباركات، فمن ينام نصف الليل، فإن النبي كان ينام قليلا جدا في العشر الأواخر من رمضان.

وتابع: "بدلا من التحدث كثيرا مع الناس اصمت في هذه الأيام، وليتكلم لسانك بطاعة الله مثل الذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة على النبي".