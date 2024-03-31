الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الأورومتوسطى لحقوق الإنسان": استشهاد طفل وشابة فلسطينيين بسبب مضاعفات سوء التغذية

شهداء
شهداء

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان عن استشهاد طفل وشابة فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان، بسبب مضاعفات سوء التغذية والجوع، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

جيش الاحتلال قتل 400 فلسطيني ودمر 1050 منزلًا بمحيط مجمع الشفاء الطبي

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على قتل أكثر من 400 فلسطيني، ودمر وحرق 1050 منزلًا في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والذي يتعرض للحصار والاقتحام منذ 13 يومًا.

107 من المرضى محاصرون داخل المجمع 

وأفاد المكتب، في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وعذبت مئات المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع، ولا يزال 107 من المرضى محاصرين داخل المجمع في ظروف غير إنسانية، بدون ماء ودواء وطعام وكهرباء.

مستشفى كمال عدوان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استشهاد سوء التغذية الجوع غزة

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