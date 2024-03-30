السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة تابعة لليونيفيل جنوبي لبنان

لبنان
لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن مسيرة إسرائيلية قامت باستهداف سيارة رباعية الدفع تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على أطراف بلدة رميش التي تقع في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الدورية من الأمم المتحدة كانت تقوم بعملها الاعتيادي لمتابعة الوضع في الجنوب، وأسفر الاستهداف عن إصابة ثلاث أشخاص، ويأتي ذلك ضمن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القوات الأممية في لبنان.

القوات الإسرائيلية تستهدف مراكز ودوريات تابعة لليونيفيل

أوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها القوات الإسرائيلية مراكز أو دوريات تابعة لليونيفيل، وكان قد سبق هذه المرة قصف المركز الرئيسي لليونيفيل قبل قرابة شهرين، حينما تم استهداف سور لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بقذيفة إسرائيلية.

وتابع: هناك العديد من القذائف والعمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية بالقرب من مراكز عمليات قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".

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