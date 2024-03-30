"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز الكوادر الطبية والمرضى بمجمع ناصر الطبى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، جنوبي قطاع غزة، وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت "الصحة الفلسطينية" إن قوات الاحتلال تبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضًا بمجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، وتتركهم بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وسائل طبية.

ونوهت "الصحة الفلسطينية" بأن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، ما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.