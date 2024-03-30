السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وفاء عامر: قدمت أدوارًا فخورة بها.. وطموحى لا سقف له

وفاء عامر
وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر إنها قدمت أدوارًا فنية كثيرة بها تحديات وفخورة بها، منها "جسر الخطر، التوأم، كف القمر، الطوفان، الملك فاروق، جبل الحلال"، وغيرها.

وأضافت عامر، خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها فخورة بالعمل في مسرحية "جواز على ورقة طلاق"، معقبة: "المسرح يظهر حجم المواجهة بين الفنان وجمهوره، والعلاقة بينهما".

وأوضحت الفنانة وفاء عامر أنها ليست مقلدة وإنما مجسدة، والتجسيد هو ارتداء الشخصية والتعلق بها، مشيرة إلى أن فن التقليد ليس عيبًا، بل هو فن صعب.

وتابعت: "أعترف أني بحب الفن، وكل خطوة أخطو إليها بالنسبالي رقم في حياتي، لكن ليس هناك سقف لطموحاتي".

ووصفت وفاء عامر شخصية "صباح الجياش" في مسلسل "حق عرب"، بأنها الرفض والقوة والسر والتحدي والإصرار، مردفة: "صباح مُخ مبروم في بني آدم".

وفاء عامر صباح الجياش شخصية صباح الجياش الرفض والقوة التحدي والإصرار الرفض والقوة مع التحدي والإصرار

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