وفاء عامر: دورى فى "حق عرب" شخصية مركبة.. والانسجام مع العوضى دون افتعال

قالت الفنانة وفاء عامر إنها تسعى لنقل علاقاتها الأسرية لجمهورها ومتابعيها من خلال السوشيال ميديا.

وتحدثت عامر، خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن دورها في مسلسل "حق عرب"، مؤكدة أنها شخصية مركبة، وتسعى لمذاكرة الشخصية جيدًا حتى تصل للمشاهد بأفضل صورة.

ولفتت الفنانة وفاء عامر إلى أن هناك إبداعات للمخرج والمؤلف والممثل أيضًا، مشددة على أن هناك مخرجين يحافظون على إبداع الممثل.

مسلسل حق عرب

وأوضحت أن هناك كيمياء في التعامل مع الفنان رياض الخولي، معقبة: "أستاذ رياض شخصية محترمة جدًا، وفخورة جدًا بالعمل معه، ويوجد انسجام بيني وبين أحمد العوضي دون افتعال".

وأشارت الفنانة وفاء عامر إلى أن كواليس الأعمال الفنية يجب أن تكون مفعمة بالحب، موجهة الشكر للمخرج إسماعيل فاروق، لأنها تعرضت لإصابة في القدم خلال مشاركتها بأحد الأعمال الدرامية، ورغم ذلك حرصوا على راحتي لاستكمال مشاهدها المتبقية في "حق عرب".