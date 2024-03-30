السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

انفجارات عنيفة تهز مدينة خان يونس بمحيط مجمع ناصر الطبى

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك انفجارات عنيفة تهز مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، جراء تفجير الاحتلال منازل في محيط مجمع ناصر الطبي.

وسقط شهيدان جراء استهداف الاحتلال عددًا من الفلسطينيين في عبسان شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم أريحا

وأشار إعلام فلسطيني إلى أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة أريحا بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجاملات الدولية لإسرائيل ورفضها القرارات والأوامر الاحترازية الدولية تخطت كل ما هو معقول وإنساني وقانوني وأخلاقي.

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