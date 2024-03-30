السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": توغل آليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس

آليات عسكرية إسرائيلية
آليات عسكرية إسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن محافظة خان يونس تشهد توغلًا كبيرًا للآليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور داخل المدينة، خاصة محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل.

وأضاف "جبر"، في رسالة اليوم السبت، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية عاودت محاصرة المباني، وتقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه ابنية المستشفى، وتجرف باحات مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

الاحتلال يغلق مستشفى الأمل بالسواتر الطبية

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مستشفى الأمل بالسواتر الطبية، وتطالب المرضى والكوادر الطبية بضرورة الإخلاء، إضافة إلى ذلك فجرت قوات الاحتلال عدد كبير من المنازل في محيط  المستشفيات المذكورة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين ببلدة عبسان، ما أدى إلى ارتقاء شهيدان على الفور، وتواصل المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

غزة قطاع غزة خان يونس توغل آليات عسكرية إسرائيلية القاهرة الإخبارية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية

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