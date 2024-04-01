الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أكسيوس: مسئولون أمريكيون وإسرائيليون يعقدون اجتماعًا افتراضيًا بشأن رفح الفلسطينية اليوم

رفح
رفح

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين يعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم بشأن رفح الفلسطينية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة

فيما قالت قالت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك وفدًا إسرائيليًا يتكون من أعضاء بالشاباك والجيش الإسرائيلي والموساد؛ يتوجه إلى القاهرة، أمس الأحد، للاستماع إلى التغيرات الجديدة من قبل الوسطاء كما يقال في الإعلام الإسرائيلي.

وكان موقع "والا" الإسرائيلي قد نشر أنه توجه وفد إسرائيلي مكون من ممثلين عن الشاباك والجيش والموساد إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن الرهائن.

فيما سيجتمع مجلس الحرب لبحث آخر المسّتجدات ومناقشة قضية المحتجزين ومواصلة المفاوضات.

الإعلام الفلسطيني فلسطين قوات الاحتلال إسرائيل رفح الفلسطينية رفح

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