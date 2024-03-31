الأحد 31 مارس 2024
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توك شو

جيش الاحتلال يدمر عددًا من المنازل غرب مخيم الشاطئ فى قطاع غزة

جريدة الدستور

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن غارات جوية تستهدف شمال مدينة رفح الفلسطينية وبني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر عددًا من المنازل غرب مخيم الشاطئ في قطاع غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة

وأكد أن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا يستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة، بجانب عشرات الآلاف من المفقودين أسفل ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 32782 شهيدًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 75298، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وبينت أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن 77 شهيدًا و108 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

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