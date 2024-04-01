برلمانى لبنانى: لا نعرف النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلى.. والتصعيد ينذر بتفاقم الوضع

قال الدكتور عبدالرحمن البزري، النائب في البرلمان اللبناني، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف الضاحية وهي جزء من العاصمة بيروت ووصل إلى شمال لبنان واستهدف مناطق سكنية بالجنوب واستهدف النبطية وهي ثاني أكبر مدينة بعد صيدا، فعندما يستهدف هذه الأهداف المدنية فهو تصعيد خطير.

وأضاف البرزي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يستهدف أيضًا أهدافًا اقتصادية ليس لها أي وجود عسكري أو أهمية عسكرية، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي غير نوعية القصف وعمقه، "نخشى أن يفلت التصعيد في المنطقة، أو أن تكون لدى إسرائيل رغبة في التصعيد".

المقاومة في لبنان تلتزم إلى حد ما بالرد المحدود

ونوه النائب في البرلمان اللبناني، بأن ميزة ما يحدث الآن أننا تعلمنا من الكوارث التي حلت بلبنان وأنشأنا نوعًا من الرد الفعل الوطني للكوارث وجزء منها رد الفعل على العمل العسكري أو الاعتداء، مشيرًا إلى أن كل شيء متوقع مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن كل نواياه عدوانية في الأساس.

وأوضح أن الاعتداءات وصلت إلى بعلبك والبقاء وبعض القذائف بمناطق بجبل لبنان، موضحًا أن مساحة العدوان الإسرائيلي من الممكن أن تكون بأي منطقة، لافتًا إلى أن المقاومة في لبنان تلتزم إلى حد ما بالرد المحدود حتى لا يتوسع نطاق الاشتباك.