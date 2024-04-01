الإثنين 01 أبريل 2024
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"القاهرة الإخبارية" ترصد رد فعل "العدالة والتنمية" بعد هزيمته بالانتخابات البلدية التركية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن حزب "العدالة والتنمية" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليس لديهما خيار آخر سوى الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات البلدية، لافتًا إلى أن الفارق في الأصوات كبير جدًا، خاصة في المدن الكبرى. وذلك في رصده رد فعل الحزب عقب الهزيمة في الانتخابات.

حزب الشعب الجمهورى حصل على 14 ولاية كبرى من أصل 35 

وأضاف أحمد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الشعب الجمهوري حصل على 14 ولاية كبرى من أصل 35 ولاية فاز بها في هذه الانتخابات، وهناك فارق شاسع في الأصوات بين مرشحي حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية في أنقرة.

نتيجة واضحة ولا داعى للاعتراض عليها

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إلى أن نسبة الأصوات لمرشح حزب الشعب الجمهوري تفوق بالضعف مرشح حزب العدالة والتنمية، وكذلك في إسطنبول هناك أكثر من 11% فارق أصوات، لذلك هذه الفوارق تؤكد وتؤدي إلى أن النتيجة واضحة، ولا داعي للاعتراض عليها أو محاولة تغييرها.

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