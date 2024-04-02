الرئيس الإيرانى: الاعتداء على القنصلية فى دمشق لن يمر دون رد

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن أن جريمة الاعتداء على القنصلية في دمشق لن تمر دون رد، وذلك في نبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة عاجلة

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة، اليوم الثلاثاء، بطلب من روسيا بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، أمس الإثنين.

وكانت الخارجية الروسية، أمس، قد أدانت بشدة الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية، مؤكدةً أن هذه الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف.