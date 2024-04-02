جالانت: إسرائيل بحاجة إلى تجنيد أفراد إضافيين لمواجهة حرب متعددة الساحات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى تجنيد أفراد إضافيين ذوي كفاءة في الجيش لمواجهة حرب متعددة الساحات، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي: ناقشت مع لجنة الشئون الخارجية والأمن مستجدات الحرب في قطاع غزة، مضيفًا: "نبذل جهودا كبيرة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة".

وأكد أن إسرائيل تدفع نحو أي اتفاق من أجل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

مقترح معدل لإنهاء الحرب فى غزة بانتظار رد حماس

وفي سياق متصل، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، عن أن الوفد المفاوض سيعود اليوم من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع مكتب نتنياهو: خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة بلور الوسطاء مقترحا معدلا بانتظار رد حماس.