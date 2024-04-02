الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إيران: نحتفظ بحق الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية

وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة الحرب وتحقيق أهدافها على حساب الأمن والسلم، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أنها تحتفظ بحقها في الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية وفق القوانين الدولية.

وفي سياق متصل، اغتالت إسرائيل "محمد رضا زهدي"، الذي يعرف أيضًا باسم حسن مهدوي، وهو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في العاصمة السورية دمشق، وهي تعتبر أهم عملية اغتيال تنسب إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، فيما تنتظر إسرائيل كما يبدو الرد الإيراني على عملية الاغتيال المدوية، حيث اتهمت إيران، إسرائيل، بإطلاق 6 صواريخ من طائرات "إف-35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على المبنى، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال سفير إيران في دمشق ردا على الهجوم: "رد طهران سيكون شديدا"، فيما سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، عن الهجوم، فقال: "أنا لا أشير إلى هجوم أو آخر تم نشره في وسائل الإعلام الأجنبية. نحن نركز على أهداف الحرب، وسنواصل القيام بأي شيء يسهم في تحقيق أهداف الحرب".

القاهرة الإخبارية الحرب الخارجية الإيرانية إسرائيل الرد

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