الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف لـ"الدستور" موعد عودة موتيابا إلى القاهرة

موتيابا
موتيابا

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن موتيابا لاعب الفريق سيعود إلى مصر غدا الخميس، أو بعد غدا على أقصى تقدير.

وقال السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "السفارة كانت إجازة على مدار الأيام الماضية وبداية عملها كان الأمس، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية للاعب".

وأشار إلى أنه لم يتم فرض أي غرامات على اللاعب مثلما تردد، خاصة وأن المشكلة كانت خارجة عن نطاق الجميع بسبب جواز السفر الخاص به.

ولم يشارك موتيابا مع الفريق الأول بالزمالك في أي مباراة رسمية حتى الآن.

وشارك مع فريق الشباب في قمة الشباب من قبل لكنه لم يتواجد مع الفريق الأول.

وأصبحت فرص لحاق موتيابا بمباراة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الافريقية يوم الأحد المقبل صعبة للغاية حتى حال عودته الساعات المقبلة.

وكان الزمالك قد تغلب على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي، تصعيد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2008، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض حراس مرمى الفريق محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعمر عبد العزيز تدريبات قوية تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على العديد من الجوانب الفنية منها التصدي للتسديدات من جميع جوانب الملعب ومسافات مختلفة.

وقام فيسنتي مدرب الحراس بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية لتنفيذها في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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