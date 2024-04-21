قرار مصيرى من أوباما للتجديد للزمالك فى الموسم المقبل

كشف مصدر مقرب من يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، عن مستقبل اللاعب مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن أوباما منح مهلة أخيرة لإدارة الزمالك حتى نهاية مشوار الكونفيدرالية، ليبدأ بعدها في دراسة كل العروض الموجودة له قبل حسم قراره النهائي.

ويضع أوباما الأولوية في التجديد للزمالك عن الرحيل لأي فريق آخر، لكنه ينتظر وضوح الرؤية بشأن إدارة الزمالك، خاصة وأنه لم يتحدث معه أي مسئول من النادي حتى الآن بشكل رسمي.

أوباما يرغب في البقاء والتجديد للزمالك والاتفاق على الأمور المالية مع الإدارة التي بررت عدم الجلوس مع اللاعب بسبب ضغط اللقاءات في الفترة الماضية، سواء على صعيد بطولة الدوري أو الكونفيدرالية الإفريقية، وهو ما دفع اللاعب للانتظار حتى نهاية مشوار الفريق في الكونفيدرالية الإفريقية حتى تكون الصورة أوضح له وحسم مصيره مع الفريق.

وتوج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 ببطولة كأس الاتحاد للشباب، بعد الفوز على فريق القناة بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب زد إف سى بمدينة السادس من أكتوبر.

سجل هدفي الزمالك في لقاء اليوم، أنس وائل، وأحمد خالد "السمبوك".

وقدم لاعبو الزمالك مستوى فنيًا مميزًا، وكانت لهم السيطرة في معظم أوقات المباراة، وبادر الأبيض بالتسجيل في الشوط عن طريق أنس وائل، ومن ثم تعادل القناة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يعود شباب الزمالك ليسيطروا على مجريات اللقاء وصنعوا عدة فرص حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني والفوز والتتويج بالبطولة.

ويقود فريق 2005 محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد مدربًا مساعدًا، ومحمد عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وياسين السيد إخصائي الإصابات والتأهيل، محمد سيد مسئولًا للمهمات.

وشهدت المباراة حضور محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى القطاع، وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري، بالإضافة إلى نصر إبراهيم ومنتصر الجدي ومدحت مكي مسئولي لجان المتابعة الفنية.