خبير اقتصاد: قرارات البنك المركزي اليوم طمأنة للمواطنين.. والأسعار تنخفض قريبًا

قال الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التوازن في العرض والطلب في العملة يأخذ وقت ويكون طويلًا، مشددًا على أن قرارات البنك المركزي الذي أعلن عنها اليوم طمئنة للمواطنين بتوفر السيولة وارتفاع الاحتياطي النقدي سيحدث استقرار.

وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك 12 مليار دولار تم تحويلهم إلى الجنيه المصري، فضلًا عن دفع 10 مليارات دولار للإفراجات الجمركية، مشددًا على أن فكرة الرقابة مع الاستهلاك وتوازن السوق مهم جدًا لاستقرار وانخفاض الأسعار، ولابد أن يكون العرض متوازن مع الطلب.

وأشار إلى أن بعض السلع بدأت في الانخفاض خلال الفترة الحالية، إلا أن الأمر يستلزم وقت لانخفاض أسعار معظم السلع، موضحًا أنه يجب حدوث توازن بين العرض والطلب.

وأضاف أنه لابد من إحساس وطمأنة المصريين بالخارج من أجل تحويل العملة الصعبة "الدولار" للجهاز المصرفي، مشددًا على أن داخل مصر بدء البعض في المضاربة بالدولار.