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توك شو

خالد الصاوى: الفن المصرى "الثالث عالميًا" بعد أمريكا والهند

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي إن الفن المصري قادر أن يواجه الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الدول التي تُنتج أفلامًا تشاهد خارج أرضها تعتبر من الأوئل في صناعة السينما عالميًا ولم يتعدوا صوابع اليد الواحدة.

أضاف الصاوي، خلال استضافة أبطال وصناع مسلسل "صدفة"، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة" أن الفن المصري يأتي في المركز الـ 3 عالميا بعد أمريكا والهند.

أشار إلى أن الفن المصري له الكثير من الأثر ليس في مصر فقط بل والعالم أجمع، على الرغم من قلة الموارد، وهذا أمر لم يعق صناعة السينما والدراما في الدولة.

ونوه إلى أن مصر تنتج كميات كبيرة من الأعمال السينمائية والدراما، وهذا بفضل وفرة المنتجين والمواهب والأفكار التي تعتبر النواة الأولي لصناعة الأعمال الفنية.

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