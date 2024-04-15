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رئيس الشعبة العامة للمخابز يوضح تفاصيل انخفاض سعر الخبز السياحى

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن فترة شهر رمضان، شهدت استهلاكا كبيرا من قبل الدقيق، وبالتالي كان هناك تحرير لسعر الدقيق الفاخر.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الدقيق الفاخر يعتمد على الدولار من أجل استيراده، مؤكدًا أن سعر طن الدقيق انخفض من 20 ألفا إلى 16 ألف جنيه.

وأشار، أن من المقرر أن نجتمع غدًا مع وزير التموين، من أجل تثبيت سعر الدقيق، بالإضافة إلى وزن الرغيف، مضيفًا أن العيش البلدي له وزن محدد وسعر محدد، ومن المفترض أن نناقش تثبيت سعر الرغيف السياحي أيضًا.

ونوّه، أن الدولة لن تقف عاجزة في مواجهة أي تجاوز خاص بـ"العيش"، مؤكدًا أن نسبة التخفيض في سعر رغيف الخبز تتراوح من 20 إلى 25%.

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