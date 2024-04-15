أسامة كمال: يُحسب للأمين العام للأمم المتحدة أنه يقول الحق

سلط الإعلامي أسامة كمال الضوء على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في أكتوبر عام 2023، والذي حذر بأن المنطقة كانت على حافة الهاوية.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج مساء dmc، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن العالم الذي انتخب "جوتيريش"، لم يعمل له اعتبارًا سواء لتصريحاته أو سنه.

وأشار إلى أنه يُحسب للأمين العام للأمم المتحدة، أنه يقول الحق وليس مثل من سبقه، مضيفًا أنه بأي وجه ذهبت إسرائيل للأمم المتحدة وهي لا تحترم قراراتها على مدار 70 سنة.

ونوه بأن إسرائيل ارتكبت ما يكفي من جرائم الحرب التي يشيب لها الرأس، وبمجرد هجمات إيران عليها توجهت للأمم المتحدة، وتغاضت عن الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.