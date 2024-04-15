اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك آليات لضبط أسعار الدواجن بالأسواق، مؤكدا أن أسعار الدواجن تختلف من مكان لأخر.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أننا نواجه مشاكل في البيض، بسبب قلة الفراخ الأمهات بالسوق، واستحواذ كبار القطاع لأكثر من 80% من الأمهات.

وأشار إلى أننا بحاجة لبورصة تستطيع أن تحدد تكلفة الإنتاج، سواء للكتكوت أو البيض، وبالتالي سينضبط السعر بالسوق، بالإضافة إلى المراقبة الدورية.

ونوه، أننا نواجه شُح بقطاع الدواجن، وهنا ياتي دور وزارة الزراعة في استغلال المزارع الخاصة بها، ومن المفترض أن لا يزيد كيلو الفراخ عن 75 جنية.