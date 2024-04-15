أيمن سلامة: "دراما المتحدة" أعادت لمصر ريادتها الإعلامية خلال رمضان 2024

قال الكاتب أيمن سلامة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في استعادة الريادة الإعلامية من خلال الإنتاج الدرامي المتنوع خلال الموسم الرمضاني الأخير.

وأضاف "سلامة"، خلال استضافة أبطال وصُناع مسلسل "صدفة"، ببرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن الشركة المتحدة استطاعت أن تنظم العملية الدرامية والإنتاجية وهذا يتضح من ضخامة الإنتاج الدرامي خلال رمضان 2024.

فيما أكد الفنان أحمد أبوزيد، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منحت فرصة كبيرة للنجوم الشباب خلال سباق دراما رمضان 2024.

من جانبه قال الفنان خالد الصاوي، أن الجيل الحالي من النجوم الشباب لديه حظ كبير، عكس الأجيال السابقة بسبب تواجد الفرص بشكل متساوي، بالإضافة إلى الشركات المنتجة التي تحتوي هذه المواهب.