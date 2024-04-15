الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أسامة كمال: الزمالك سجل هدفًا ذهبيًا بمرمى الأهلى فى القمة 127

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال إن فريقي الزمالك والأهلي قدما مباراة تليق باسم مصر، مؤكدًا أن هدف الزمالك الثاني في مرمى نادي الأهلي في آخر دقائق المباراة، كان بمثابة الهدف الذهبي.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج مساء dmc، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مباراة اليوم مثيرة بين الفريقين، ونجح الزمالك بالفوز على الأهلي في مباراة مؤجلة من الدوري المصري.

وأشار إلى أن المباراة في مجمل أوقاتها منتهى الإثارة والسرعة وقدرة من الفريقين على تحقيق الفوز والوصول لمرمى الفريق الآخر.

ونوه بأن قطبي الكرة المصرية كليهما بحثا عن الفوز في مباراة اليوم، فقد قدموا مباراة جيدة تليق أن تكون مباراة القمة أو ديربي مصر، شيء نفتخر بوجود هذا المستوى الذي تطور من بداية المباراة وحتى نهايتها.

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