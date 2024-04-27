"مصر للمعلوماتية" تنظم قمة ريادة الأعمال لبحث الفرص والتحديات

عقدت جامعة مصر للمعلوماتية قمة ريادة الأعمال، بمشاركة قادة الصناعة وخبراء متخصصين وفرق من طلاب كل الجامعات المصرية، لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة وفرص الاستثمار وكيفية تمويل الشركات الناشئة ودراسة النظام البيئي لريادة الأعمال.

شهدت القمة مشاركة نخبة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذين استعرضوا أفكارهم وآراءهم حول القضايا المطروحة، وذلك في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجرت أعمال الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والتي أدارتها الدكتورة أماني حسن رئيس قطاع تطوير الأعمال بالجامعة، حيث تناولت الحديث عن أهمية الاستثمار من قبل رواد الأعمال في ظل المناخ الاقتصادي العالمي الحالي، وكيفية اقتناص أصحاب الشركات الناشئة للفرص الاستثمارية الواعدة والتي أصبحت عابرة للحدود.

وتناولت الجلسة النقاشية الرئيسية في قمة ريادة الأعمال، والتي عقدت تحت عنوان "من الرؤية إلى الواقع.. الإبحار في رحلة ريادة الأعمال"، وأدارها الدكتور أحمد عبدالحميد مستشار أول للاستثمار وأستاذ زائر بجامعة مصر للمعلوماتية، وبمشاركة الدكتورة هبة العشري نائب مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ووسام سرحان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنكورا، وشادي بدر مؤسس أموال، العديد من الموضوعات التي من أبرزها رؤاهم حول دعم ريادة الأعمال من أجل تعزيز التنافسية والاستدامة للشركات، وكيف يمكن للشركات الناشئة أن تساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب تقديم مساهمات كبيرة لمواجهة التحديات، والدعم المالي، وبناء القدرات، والوصول إلى الأسواق.

محاضرات وندوات متخصصة

كما تضمنت فعاليات قمة ريادة الأعمال عدة محاضرات وندوات متخصصة، من أبرزها ندوة "الموازنة بين التقنية والمهارات الإدارية لرجل الأعمال"، والتي أدارها دكتور وائل الدسوقي رئيس مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحاضرة أخرى عن كيفية تمويل شركتك الناشئة، ألقاها الدكتور ماجد غنيمة أستاذ مساعد في كلية هندسة عين شمس وعضو مجلس إدارة YEN، وذلك بالإضافة لمحاضرة ثالثة حول عقلية الشركات الناشئة للأستاذ أيمن النحاس رئيس قسم تطوير ريادة الأعمال بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية.

وخلال الفعاليات التي شهدت حضورًا جيدًا من الصناعة ورواد الأعمال وطلاب الجامعات، أعلنت الدكتورة أماني حسن رئيس قطاع تطوير الأعمال بالجامعة، عن فوز فريقين من جامعة مصر للمعلوماتية بالتصفيات المؤهلة لنهائي رالي ريادة الأعمال.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصصًا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.