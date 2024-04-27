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اقتصاد

تبدأ الأربعاء.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

معاشات شهر مايو
معاشات شهر مايو 2024

يتسائل كثير من الناس علي محرك البحث جوجل عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، لمعرفة مواعيد القبض  بالتزامن مع اجازة عيد القيام وعيد العمل وشم النسيم.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

أكدت الهيئة القومية للبريد المصري أن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 اعتبارا من يوم الأربعاء 1 مايو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوي الجمهورية.

وجهت هيئة البريد المصري بتغذية مكاينات الصراف الآلي والبالغ عددها 2000 ماكينة بشكل دائم وذلك قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 خاصة بالتزامن مع اجازة الدولة لعطلة عيد العمال وشم النسيم وعيد القيامة المجيد.

حددت الهيئة 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات علي أربعة فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

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جدول صرف معاش شهر مايو 2024

وتصرف الفئة الأولي لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه خلال يومي الاربعاء والخميس 1 و2 مايو بعد تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي السبت والثلاثاء  4 و7 مايو.

في حين تصرف الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي الاربعاء والخميس 8 و9 مايو

كما يتم صرف المعاشات الفئة الأخير الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والاحد 11 و12 مايو، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الاثنين والثلاثاء  13 14 مايو.

إجازة عيد العمال وشم النسيم

قرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، كما قرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024  ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

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موعد عمل مكاتب البريد خلال شهر مايو 2024

تقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.

موعد قبض معاشات شهر مايو 2024

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة خلال مارس الماضي بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور الي 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

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