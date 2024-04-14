الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بعائد يومى.. "البريد" يطرح حساب توفير بفائدة 16%

جريدة الدستور

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري، طرحها حسابا جاريا جديدا للشخصيات الطبيعية، حيث يتم احتساب وإضافة العائد يوميًا، ويمكن للعميل سحب العائد أو الاحتفاظ به كرصيد بالحساب بمعدل عائد 16% سنويًا.

وأشارت الهيئة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الحساب الجديد يسمى حساب يوم على يوم، ودورية صرف العائد يوميًا، بمعدل فائدة سنوية 16%، ويكون الحد الأدنى لشراء الحساب وفتحه 50 ألف جنيه، وغرامة الانخفاض عن الحد الأدنى 250 جنيهًا وتكون المصروفات الإدارية المحددة نحو 250 جنيهًا بشكل ربع سنوي- كل 3 أشهر- مع إمكانية ربطها بالمرتبات.

تشغيل مكاتب البريد الرئيسية بجميع المحافظات يومى 13 و14 أبريل

ويحسب سعر الفائدة على حساب جديد من البريد المصري، يومية تراكمية بعائد سنوي 16%، من خلال التوجه لأقرب مكتب بريد وفتح حساب يوم على يوم.

وقررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ410 مكاتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية يومي السبت والأحد الموافقين 13 و14 أبريل، وباقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل إلى يوم الأحد الموافق 14 أبريل.

كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يومي الثلاثاء 9 أبريل والأحد 14 أبريل، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الإثنين 15 أبريل.

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