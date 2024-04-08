تشغيل مكاتب البريد الرئيسية بجميع المحافظات يومي 13 و14 أبريل

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها بـ 410 مكاتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي السبت، والأحد الموافقين 13 و14 أبريل - وباقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل إلى يوم الأحد الموافق 14 أبريل.

تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يومي 9 و14 أبريل

كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يومي الثلاثاء 9 ابريل والأحد ١٤ أبريل على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الإثنين ١٥ أبريل.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية؛ لذا تسعى الهيئة دائمًا إلى تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ وذلك أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال فترة العطلة الرسمية، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات "صراف آلي البريد المصري" على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.