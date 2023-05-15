الهيئة القومية للبريد توضح موقف درج مكتب بريد الأخيوة

توضح الهيئة القومية للبريد موقف درج مكتب بريد الأخيوة بمحافظة الشرقية، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدرج المكتب يصل في نهايته إلى حائط، مما أثار الجدل لدى بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا نود أن نوضح أن مكتب بريد قرية الأخيوة يتبع منطقة بريد شمال الشرقية، وهو ضمن مكاتب البريد المقرر تزويدها بماكينة صراف آلي، والدرج الموضح بالصورة هو درج ماكينة صراف آلي جار تركيبها، ونظرًا لأن أعمال التشطيبات النهائية بالمكتب تستلزم تركيب الدرج ولوازمه، تمهيدًا لتركيب ماكينة الصراف الآلي، فقد تم تركيب السلم وغلق مكان الماكينة كإجراء تأميني لحين تركيب الماكينة.

كما نود أن نوضح أن ماكينة الصراف الآلي جار تركيبها حاليًا لخدمة أهلنا بقرية الأخيوة والعزب المجاورة، حيث يخدم المكتب 12 عزبة مجاورة ويصرف أكثر من 6000 معاش، والمكتب يقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة القومية للبريد تنفذ خطة تطوير شاملة تشمل جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، من تطوير البنية التحتية والأنظمة وتجهيز المكاتب على أعلى مستوى وتزويد المكاتب بماكينات صراف آلي لخدمة أهالينا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وتقديم الخدمات لهم بالشكل اللائق.

وتناشد الهيئة القومية للبريد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، وضرورة التواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من المعلومة قبل نشرها؛ تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.