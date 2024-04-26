أيام معدودة تفصلنا عن صرف المعاشات، ويزداد التساؤل على موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة عبر جوجل، حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي القيام بصرف معاشات مايو 2024 وتكون بزيادة 15% الأسبوع المقبل من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وذلك سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل في أول الشهر، حيث سيتم صرف معاشات مايو لعام 2024 بزيادة 15% الأسبوع المقبل وذلك للشهر الثالث على التوالي.

الأسبوع المقبل.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد صرف معاشات مايو لعام 2024 بزيادة 15% ، ورابط الاستعلام عن المعاشات، وأماكن الصرف.

رابط الاستعلام عن معاشات مايو 2024 بزيادة 15%

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها من أجل الاستعلام عن قيمة معاشات مايو لعام 2024 بزيادة 15% وأماكن الصرف.

وللراغبين في الاستعلام عن قيم معاش شهر مايو 2024 وتكون بزيادة 15% إلكترونيًا من المنزل يتاح اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات من (هنا). قم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن المعاشات». وقم بكتابة جميع البيانات الخاصة بصاحب المعاش ومنها «كتابة الرقم القومي، وثم الاسم، ورقم الهاتف» وغيرها. ثم اضغط على كلمة «استعلام». واخيرا سيظهر للمستعلم جميع البيانات الخاصة بصاحب المعاش.

موعد صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15% الأسبوع المقبل

و من المقرر أن سوف تصرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15% في الأسبوع المقبل، مع بداية شهر مايو، وأصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي توجيهات بزيادة المعاشات في الأشهر الماضية، وذلك لمساعدة أصحاب المعاشات من أجل مواكبة ظروف الحياة الحالية، وقد جاءت نسبة الزيادة 15% بحسب قيمتها.

اقرأ أيضا:

الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أماكن صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15% الأسبوع المقبل