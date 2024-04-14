الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي بها يمكن الاستعلام عن تطور المعاشات لاصحاب المعاشات.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة وإتباع الخطوات لمعرفة تطور المعاشات. 

الاستعلام عن المعاش 2024 

يمكن الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

ثم يتم تسجيل الدخول للموقع بالحساب الذي تنشئه من أجل الاستعلام عن المعاش 

بعد ذلك يتم اختيار ايقونة الخدمات وبعدها اختيار ايقونة الاستعلام عن المعاش 

وادخال الرقم القومي وادخال كلمة السر للاستعلام عن المعاش 

ويمكن الاستعلام عن تطور المعاشات من خلال ايقونة الاستعلام عن تطور المعاشات والضغط على بدء الخدمة لمعرفة تطور المعاش الأساسي والمتغير. 

الآن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024| نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بسوهاج

 

زيادة المعاشات 2024 

من مارس الماضي تم تطبيق 15% زيادة في المعاشات بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، لأصحاب المعاشات البالغ عددهم اكثر من 11 مليون مستحق وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

موعد صرف معاشات مايو 2024 

يتم صرف معاشات مايو في الموعد المعتاد بداية من الأربعاء 1 مايو 2024 ويتم الصرف من الأماكن والمنافذ المعتادة منها مكاتب البريد المصري ومحافظ البنوك ومكاتب الصرف الآلي المنتشرة في مختلف المدن. 

معاشات تكافل وكرامة 2024 

وكذلك تم زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 منذ مارس الماضي بنسبة 15% بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف  الأعباء المعيشية عن المواطنين المستفيدين بمعاشات تكافل وكرامة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة للأسرة 826.56 جنيه بدلا من 718.75 جنيه، وللمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 743.91 جنيه بدلا من 646.88 جنيه وأخيرًا للأيتام 578.59 جنيه بدلا من 503.13 جنيه. 

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بزيادة 15%.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

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اتحاد المهن الطبية يعلن صرف معاش شهر مايو بدءًا من اليوم

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل

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اليوم.. التأمينات تبدأ صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة

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