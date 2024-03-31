الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خلال ساعات.. صرف معاشات شهر أبريل 2024

صرف معاشات
صرف معاشات

ارتفعت معدلات البحث عن موعد  صرف معاشات أبريل 2024، خاصة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك واستعداد أصحاب المعاشات والبالغ عددهم أكثر من 11 مليون مستفيد من شراء احتياجات ومتطلبات العيد.

ننشر في التقرير التالي  موعد صرف معاشات أبريل 2024 وفق ما يتم تحديده لموعد صرف المعاشات كل شهر لأصحاب المعاشات من جميع الفئات ومن خلال منافذ الصرف المعتادة. 

موعد صرف معاشات أبريل 2024

يتم صرف معاشات أبريل 2024 في يوم الإثنين 1 أبريل 2024 وتكون قبل إجازة عيد الفطر بـ 9 أيام.

ويكون صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة السنوية التي تم تطبيقها منذ مارس الجاري بنسبة زيادة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه لأصحاب المعاشات.

يتم صرف معاشات أبريل 2024 من خلال المنافذ المعتادة وهي مكاتب البريد المصري ومنافذ البنوك وماكينات الصرف الآلي وماكينات الدفع الإلكتروني منها فوري.

الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات 2024

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا 
اختار أيقونة الخدمات ثم خدمات اصحاب المعاشات.
اختار أيقونة استعراض تطور زيادات المعاش. 
اضغط على بدء الخدمة. 
ثم تسجيل الدخول أولًا في حسابك على البوابة، وإذا لم يكن لديك حساب يمكنك إنشاء حساب من أجل استعراض تطور المعاش.

زيادة المعاشات 2024

في فبراير الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وبالفعل تم صرف الزيادة من معاشات مارس 2024. 

وكذلك تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%  بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

وكذلك زيادة مرتبات العاملين في الدولة بحد أدنى من 1000 جنيه لـ 1200 جنيه ورفع الحد الأدنى لـ6000 جنيه.

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بشرى سارة| هل تصرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

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موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

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