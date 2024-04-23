وزير الاتصالات يلتقى نظيره الليتوانى لبحث تعزيز التعاون فى مجالات التكنولوجيا

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ماريوس سكوديس وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا، والوفد المرافق له بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى والبريد والتعهيد والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور آرتوراس جايليوناس، سفير ليتوانيا فى مصر.

تناول اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات، والتوسع فى قاعدة الكوادر المدربة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطرق اللقاء إلى أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية الرقمية فى كل أنحاء الجمهورية، كما تمت الإشارة إلى التطور الذى يشهده البريد المصرى وأبرز الخدمات التى يقدمها عبر فروعه المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية.



وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المباحثات التى تم تناولها خلال اللقاء تعد بداية للمرحلة الثانية من التعاون بين مصر وليتوانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى زيارته لليتوانيا فى أغسطس 2022، والتى شهدت الاتفاق على مجموعة من محاور التعاون مثلت المرحلة الأولى للتعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.

التحول الرقمي

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن ليتوانيا دولة متقدمة فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية المعلوماتية، وهو الأمر الذى ينتج عنه تزايد الطلب على إقامة مشروعات تفوق قدرة الشركات الليتوانية فى توفير موارد بشرية لها، وهو ما يمثل فرصًا للتعاون بين الشركات الليتوانية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى مجال التعهيد، من خلال تشجيع الشركات الليتوانية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر توظف الشباب المصرى فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف استكمال المهارات المطلوبة فى سوق العمل الليتوانية فى هذه التخصصات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم بحث التعاون بين هيئة البريد المصرية ونظيرتها الليتوانية، من خلال تبادل الخبرات فى مجال تقديم الخدمات البريدية ونقل البعائث وتحفيز التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية.

كما تم بحث التعاون فى مجال دعم وتوسيع البنية التحتية الرقمية بمصر، من خلال التعاون مع الشركات الليتوانية فى إحلال شبكات النحاس بالألياف الضوئية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التبادل الطلابى بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الليتوانية؛ مضيفًا أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لاحقًا يتضمن عددًا من مجالات التعاون.

من جانبه، أثنى ماريوس سكوديس، وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا، على التطورات الكبيرة وحجم الإنجازات التى تشهدها مصر؛ مشيدًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره من القطاعات الواعدة؛ مؤكدًا على دعم الحكومة الليتوانية للشركات للتوسع فى حجم أعمالها داخل وخارج ليتوانيا وإقامة شراكات مع نظيرتها فى الدول الأخرى؛ مشيرًا إلى اهتمام ليتوانيا بتطوير البنية التحتية الرقمية لها، كما أنها تعد الدولة الأعلى فى أوروبا فى تقديم خدمات الجيل الخامس؛ حيث إن 80% من ليتوانيا تمت تغطيتها بشبكات الجيل الخامس.

فرص للتعاون

وأشار وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا إلى أن هناك فرصًا للتعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية من خلال الشركات الليتوانية المتخصصة فى هذا المجال؛ مشيدًا بخبرة مصر الكبيرة فى مجال البريد، والتى تفتح مجالًا لتبادل الخبرات بين البلدين فى هذا المجال.

وحضر اللقاء الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة النقل والاتصالات فى جمهورية ليتوانيا.

وقد قام وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا بجولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد بما شهده من إنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة؛ مثنيًا على تواجد كل الوزارات في مكان واحد داخل الحي الحكومى.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة ليتوانيا فى أغسطس 2022 التقى خلالها مع وزراء ومسئولين فى الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية، لبحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية والابتكار التكنولوجى.