مصرع شاب سقط من الدور الخامس داخل مسقط عمارة في الدقهلية

لقي شاب بمحافظة الدقهلية مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس بعمارة بمدينة المنصورة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرفات النيابة العامة.

‏تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط أحد الأشخاص بمسقط عمارة سكنية بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ووفاته في الحال.

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، رفقة سيارة الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شاب إثر سقوطه من الدور الخامس بمسقط عمارة بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ويدعي "أحمد.ب"، 17 عاما.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بعمل التحريات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.