"المندوه" يجتمع بلاعبى الزمالك قبل موقعة نصف نهائى الكونفيدرالية

عقد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، جلسات منفردة مع عدد من اللاعبين بفندق إقامة الأبيض، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وشهدت الجلسات تحفيز المندوه لجميع أفراد الفريق من أجل حسم الصعود إلى نهائى البطولة، وتخطي عقبة دريمز الغاني في لقاء الغد.



وطالب المندوه الجميع بضرورة التكاتف من أجل عبور هذه المباراة وإسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك في جميع أنحاء العالم.



كما عقد رئيس البعثة جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على اللاعبين ومعسكر الفريق قبل مواجهة دريمز المرتقبة.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين - عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبدالله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.