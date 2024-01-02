الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المغفلين كتير".. اعترافات عصابة تبيع الجبس على أنه آثار في المنيا

عصابة
عصابة

وقف عنصرين جنائيين أمام جهات التحقيق للإدلاء في اتهامهما بالنصب على المواطنين مستخدمين تماثيل يشتبه في أثريتها بمحافظة المنيا، حيث بدءا اعترافاتهما قائلين، “المغفلين كتير واحنا بنبيع تماثيل جبس شبيها بتماثيل الآثار”، وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وأقر المتهمان الذين ألقي القبض عليهما في مركز ملوي، أنهما يقومان بعرض التمثال الذي يشبه الآثار على مواطنين، ويقومون بالنصب عليهم عن طريق استخدام تلك القطعة الشبيهة للآثار، والاستيلاء منهم على أمواله.

 

وأضافا أنهما كانا في طريقهما لتنفيذ واقعة نصب جديدة، عقب ترتيب لقاء وميعاد للمقابلة في محافظة المنيا، ولكنهما ألقي القبض عليهما وهما في طريقهما لتنفيذ جريمة أخرى.

 

كان قد تمكنت أجهزة الأمن في المنيا من ضبط متهمين حال استقلالهما سيارة ملاكى بدون تراخيص قيادة أحدهما وبحوزتهما (تمثال حجري "يشتبه فـي آثريته").

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