رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة من الشوارع

تمكنت شرطة المرور من رفع 34 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمنى على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.



كانت قد تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، من سحب رخص السيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.