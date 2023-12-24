الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المرور يجرى تحويلات مرورية بسبب غلق كلى لمنزل كوبرى 15 مايو اتجاه المهندسين

كوبرى 15 مايو
كوبرى 15 مايو

تجرى الإدارة العامة للمرور الجيزة، بدء من الساعة 12 مساء الأحد تحويلات مرورية بسبب غلق كلى لمنزل كوبرى 15 مايو اتجاه جامعة الدول العربية لتنفيذ أعمال تطوير وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء أعمال التطوير فى المدة المحددة لها.


وسيكون هناك غلق كلى لمنزل كوبرى 15 مايو المؤدى إلى شارع جامعة الدول العربية بداية من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 24/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلًا يوم الإثنين الموافق 25/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، حيث سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل المؤدى إلى شارع أحمد عرابى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه ميدان سفينكس وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية.

ومن جانبها ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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