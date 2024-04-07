الأحد 07 أبريل 2024
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حوادث

غرق طفلة في الرياح البحيري بالجيزة وانتشال جثتها بعد 48 ساعة (صورة)

جريدة الدستور

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، بدفن جثة طفلة غرقت في الرياح البحيري بمدية منشاة القناطر بعدما انتشلتها قوات الانقاذ النهري. 

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن الطفلة اختفت أثناء اللعب أمام منزلها وبحثت أسرتها عنها طويلًا حتى اكتشفوا غرقها في الرياح البحيري القريب من المنزل، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمانها بعد 48 ساعة من البحث. 

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ومنذ يومين، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق بقرية نكلا

 

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

 

وتبين بالفحص المبدئي غرق الطفلة خديجة مصطفى 4 سنوات، بالرياح البحيري، وأثمرت جهود البحث عن انتشال الجثمان وإيداعها ثلاجة المستشفى.

غرق طفلة الجيزة الرياح البحيرى النيابة العامة قوات الانقاذ النهري

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