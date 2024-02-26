الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص سرقة المواطنين في منشأة ناصر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي في منشأة ناصر لقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من شخصان بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدي عليهما وإصطحبوهما داخل سيارة أجرة واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.
 

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم "سيء النية"، مقيم بمحافظة الدقهلية نظير مبلغ مالي.

أمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة منشأة ناصر تشكيل عصابي محكمة جنوب القاهرة قاضي المعارضات

مواد متعلقة

إصابة طفل بكسر فى الجمجمة إثر حادث تصادم قطار بأسوان

دفع حياته ثمنا لشهامته.. تفاصيل مقتل "عبد الرحمن" على يد سائق في منشأة ناصر

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

عاجل| «شعبة الأسماك»: انخفاض الاستهلاك في النصف الأول من شهر رمضان

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟