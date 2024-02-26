تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص سرقة المواطنين في منشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي في منشأة ناصر لقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من شخصان بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدي عليهما وإصطحبوهما داخل سيارة أجرة واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم في السيارة وبيعها لعميلهم "سيء النية"، مقيم بمحافظة الدقهلية نظير مبلغ مالي.

أمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.