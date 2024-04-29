مناقشة شهود العيان لكشف سبب حريق مدرسة منشأة ناصر

كشف مصدر أمني، أن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، يناقشون عددًا من العاملين بالمدرسة التي احترقت إحدى غرفها في منشأة ناصر، لكشف سبب اندلاع الحريق، كما تم إجراء معاينة لحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياتها.

كانت البداية عندما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل داخل غرفة بمدرسة في منطقة منشأة ناصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة في منشأة ناصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.