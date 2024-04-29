إخماد حريق داخل مدرسة للبنات فى منشأة ناصر

‏أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة مدرسة صناعية بمنطقة منشأة ناصر من كارثة محققة إثر نشوب حريق بداخلها، إلا أن القوات نجحت في محاصرة النيران دون إصابات، واقتصرت التلفيات على احتراق غرفة بالطابق الثالث.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في مدرسة صناعية للبنات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

‏ووجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بثلاث سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ونجحت القوات بفضل تحركها السريع في محاصرة النيران التي التهمت محتويات غرفة بالطابق الثالث داخل المدرسة.

وتبين من الفحص أن الغرفة المحترقة بداخلها كميات من مخلفات الأقمشة على مساحة ٥ أمتار مربعة، وحالت القوات وصول النيران إلى الفصول، والمكاتب الإدارية بالمدرسة، وتم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.