الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 6 عمال فى حريق مصنع فوم بطريق الروبيكى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 عمال إثر اندلاع حريق في مصنع فوم بالقطعة 17 الـ800 فدان، طريق الروبيكي بمدينة بدر.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ بنشوب حريق داخل المصنع على طريق الروبيكي بمدينة بدر، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقي المصنع.

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وأفادت التحريات الأولية بأنه أثناء العمل اشتعلت النيران بالمصنع، ما أدى إلى اشتعال بعض الرولات البلاستيكية المستخدمة في الإنتاج، وجارٍ معرفة سبب اشتعال النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق حريق مصنع فوم طريق الروبيكي مدينة بدر الحماية المدنية

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