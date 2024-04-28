الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إخماد حريق فى وحدة سكنية بقرية دهتورة بالغربية

صورة أرشيفية لحريق
صورة أرشيفية لحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق اندلع في وحدة سكنية بقرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بقرية دهتورة، وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم إرسال سيارة إطفاء مجهزة لمكافحة الحرائق.

بفضل التدخل السريع والفعال لقوات الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق قبل انتشاره إلى المنازل المجاورة، وتمت الجهود المشتركة للمسئولين الأمنيين ورجال الإطفاء في إنقاذ الوحدة السكنية ومنع امتداد النيران.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لتوثيق الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.

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