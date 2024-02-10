السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تقفز من الطابق الثانى هربًا من حريق فى شقتها بـ15 مايو

حريق
حريق

أنقذت العناية الإلهية سيدتين وفتاة من الموت المحقق بعد نشوب حريق في شقة إحداهن وقفزها من الطابق الثاني، بينما أصيبت جارتها ونجلتها بالاختناق نتيجة تصاعد الأدخنة، وتم نقلهن للمستشفى لإسعافهن.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم ووجود ٣ مصابين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على النيران.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار مكون من ٤ طوابق ونشب الحريق بالطابق الثاني بصالة الشقة، الذي أسفر عن إصابة قاطنة الشقة 31 سنة بكدمات بالوجه نتيجة قفزها من شرفه المنزل، وإصابة سيدة ونجلتها قاطنتين بالطابق الثالث نتيجة تصاعد الأدخنة، وأفدن بأن سبب الحريق قيام الأطفال باللهو بقداحة.

حريق النيابة العامة قسم شرطة ١٥ مايو

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