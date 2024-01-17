الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: سياسات إثيوبيا الأحادية فى الصومال تُهدد الأمن القومى العربى

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الخارجية سامح شكري، وجه واحدة من أقوى الرسائل اليوم، حول السياسات الأحادية لإثيوبيا ومخالفتها للقانون الدولي باحتلال أراضي صومالية.

وأضاف خلال حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن  وزير الخارجية قال إن إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي، مؤكدًا على دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة ودعوتها لكافة الأطراف الدولية والإقليمية لاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها.

تهديد أمن الصومال يعد بمثابة تهديد لمصر وللأمن القومي العربي 

وأكد “موسى” أن تهديد أمن الصومال يعد بمثابة تهديد للأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الصومال عليها إعادة أراضيها المحتلة من جانب النظام الإثيوبي.

وتابع: الصومال دولة العربية ولا بد من الدفاع عن كامل أراضيها، وهي مسئولية العالم العربي بالكامل مع المجتمع الدولي بعدم تهديد الأمن القومي العربي.

أحمد موسى الصومال العالم العربي الدفاع أراضيها المجتمع الدولي وزير الخارجية سامح شكري

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