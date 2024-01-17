الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصومال تمنع طائرة تابعة لإثيوبيا من التحليق فى مجالها الجوى

طائرة
طائرة

منعت هئية الطيران المدني في الصومال، اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من التحليق في المجال الجوي للصومال.

وأوضحت هئية الطيران المدني الصومالية في بيان أن الطائرة التي تم منعها من التحليق تحمل رقم ET8372  تابعة لـ الخطوط الجوية الإثيوبية وكانت متجهة إلى مدينة هرجيسا ولم تتلق تصريح العبور بحسب القانون الدولي للطيران، وذلك وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأكدت هئية الطيران المدني الصومالية منع كل الطائرات التي لا تحمل رخصة العبور من التحليق في المجال الجوي للصومال، مشيرة إلى أن حركة الملاحة الجوية اليومية تسير بشكل طبيعي.

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الولايات المتحدة ترفض انتهاك إثيوبيا وحدة واستقلال الصومال.. وتحذر من تهديد الاستقرار

حمزة عبدي بري: إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي الصومال 

وأكد  حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال، اليوم أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

واستنكر رئيس وزراء الصومال، في كلمته الأربعاء خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر الفيدو كونفرانس، إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

واعتبر عبدي أن هذه المذكرة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا فيما لا تزال المظاهرات الاحتجاجية الرافضة للأطماع الإثيوبية في الصومال مستمرة في محافظة أودل شمال الصومال.

وخرجت احتجاجات شارك فيها آلاف المتظاهرين في شوارع مدينة بورما التابعة لمحافظة أودل، للتنديد بالأطماع الإثيوبية في البحر بالصومال، من خلال الاتفاقية الباطلة بين رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إدارة أرض الصومال.

وأعرب المتظاهرون عن استعدادهم التام في الدفاع عن البحر الصومالي في حال تحركت أديس أبابا، لتنفيذ أطماعها في الصومال، وذلك وفق وكالة "صونا".

وتستمر الاحتجاجات الرافضة للأطماع الإثيوبية خلال الأيام الماضية في محافظتي أودل وتوغطير، في حين يعمل الرئيس المنتهي ولايته موسى بيحي إلى إسكات وقمع مكونات المجتمع المدني المختلفة الرافضة للأطماع الإثيوبية.

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حمزة عبدي: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم ارض الصومال غير قانونية

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