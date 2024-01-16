الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الاحتلال فشل في كسر وائل الدحدوح

أحمد موسى
أحمد موسى

رحب الإعلامي أحمد موسى، بالصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي وصل إلى الأراضي المصرية اليوم الثلاثاء، قادمًا من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وتابع خلال حلقة “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن وائل الدحدوح مطلوب للعدو الصهيوني وحاولوا اغتياله مرتين وخلال الفترة الماضية استهدفوا أسرته مرتين.

وأضاف: الشكر واجب للدولة المصرية على ما تقوم به من أجل الأشقاء في قطاع غزة، وجهودها المستمرة لخدمة القضية الفلسطينية. 

وائل الدحدوح قوي رغم محاولة الاحتلال كسره

وأكد أن وائل الدحدوح شجاع ولديه موقف قوي دفاعًا عن القضية الفلسطينية رغم محاولات الاحتلال لكسره ولكنه لم ينكسر وظل واقفا يؤدي رسالته رغم ما واجهه من آلام وتحديات وأزمات. 

أحمد موسى وائل الدحدوح المخابرات العامة المصرية قطاع غزة لتلقي العلاج القضية الفلسطينية

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