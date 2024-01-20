السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى للشامتين فى محمد صلاح: نجم عالمى ولم يصل أحد لنجوميته

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو نجم كبير وعلى غرار ميسي ورونالدو تم ضغطه وضربه يوم ماتش غانا وكان عليه ضغط كبير واشتكى للحكم، ولكن منتخب غانا كان مسنودًا من الحكم.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية  "صدى البلد"، أن "صلاح"، أصيب في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه بسبب الإصابة، مؤكدًا أن محمد صلاح لا يتهرب من المسئولية ونفسه يرفع كأس أمم إفريقيا ونتمنى أن يعود بالبطولة من أجل بلده لأنه لم يتأخر عنها يومًا وهو يتحامل على نفسه كثيرًا لأن عليه ضغوطًا لأنه من أفضل لاعبي العالم.

محمد صلاح لا يلعب وحيدًا في ليفربول

وأكد أن الكرة هنا غير ليفربول، لأن هناك كله يخدم على بعضه وصلاح لا يلعب وحيدًا وعلينا أن نغضب لوقعة محمد صلاح، ولكن هناك بعض الناس تشمت في صلاح، لأنه لا يوجد مثله وهو من أفضل من أنجبت مصر في كرة القدم ولم يقترب أحد من نجوميته العالمية فلا يجوز أن نهدمه. 

أحمد موسى محمد صلاح بسبب الإصابة نجوميته العالمية تشمت ضغط كبير

مواد متعلقة

محمد صلاح يرافق روى فيتوريا فى المؤتمر الصحفى لمباراة الرأس الأخضر

ابن مصر: محمد صلاح.. العالمى الموهوب عنوان التحدى

تقرير: محمد صلاح على رأس خطة 2 مليار إسترلينى لصفقات الدورى السعودى

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

بعد إصابة محمد صلاح.. توقعات خبراء أبراج "صدفت" فى 2024

عاجل.. أول تعليق من كلوب على إصابة محمد صلاح

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

ضحايا هوفكينز في جهاز الزمالك بعد التعاقد معه

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية..

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا