أحمد موسى للشامتين فى محمد صلاح: نجم عالمى ولم يصل أحد لنجوميته

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو نجم كبير وعلى غرار ميسي ورونالدو تم ضغطه وضربه يوم ماتش غانا وكان عليه ضغط كبير واشتكى للحكم، ولكن منتخب غانا كان مسنودًا من الحكم.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "صلاح"، أصيب في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه بسبب الإصابة، مؤكدًا أن محمد صلاح لا يتهرب من المسئولية ونفسه يرفع كأس أمم إفريقيا ونتمنى أن يعود بالبطولة من أجل بلده لأنه لم يتأخر عنها يومًا وهو يتحامل على نفسه كثيرًا لأن عليه ضغوطًا لأنه من أفضل لاعبي العالم.

محمد صلاح لا يلعب وحيدًا في ليفربول

وأكد أن الكرة هنا غير ليفربول، لأن هناك كله يخدم على بعضه وصلاح لا يلعب وحيدًا وعلينا أن نغضب لوقعة محمد صلاح، ولكن هناك بعض الناس تشمت في صلاح، لأنه لا يوجد مثله وهو من أفضل من أنجبت مصر في كرة القدم ولم يقترب أحد من نجوميته العالمية فلا يجوز أن نهدمه.