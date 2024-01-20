كشفت تقارير صحفية عن خطة الدوري السعودي للصفقات الصيفية واستمرار المشروع الرياضي باستقطاب نجوم الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم محمد صلاح، قائد منتخبنا.

وبدأ الحديث عن فشل المشروع السعودي بعد رحيل جوردان هيندرسون، لاعب فريق الاتفاق، لصفوف نادي آياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي السعودي.

ووفقًا لما ذكره موقع Cauhgt offisde فإن هناك مخططًا لدى الدوري السعودي لإنفاق 2 مليار جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقدات.

وأشار الموقع إلى أن محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني ونجم فريق ليفربول، وكيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هما الهدفان الرئيسيان للدوري السعودي لضمهما عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكد Cauhgt offisde أن ناديي النصر والهلال السعوديين تواصلا بالفعل مع البيئة المحيطة بكيفن دي بروين، لإبداء اهتمامهما بضم اللاعب ومعرفة موقفه من الانضمام لدوري روشن.

وعلى الرغم من أن نادي اتحاد جدة تحرك لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن بسبب استقراره في ليفربول فإن انتقاله ليس أمرًا مضمونًا لأي نادٍ، وعلى الرغم من ذلك فهناك إيمان لدى المسئولين السعوديين أن انضمام صلاح للسعوديين سيحدث ولكن انضمامه نهاية الموسم الجاري ليس أمرًأ مضمونًا.

وأفاد الموقع أن نادي الهلال قد يحاول ضم صلاح هذا الصيف، خاصة أنه كان ضمن أولويات النادي في الصيف الماضي، ومع اقترابهم من تحقيق لقب دوري المحترفين تتزايد فرصهم في الحصول على خدماته.

كما يعد تياجو ألكنتارا، لاعب وسط فريق ليفربول، أحد الأسماء المستهدفة من قِبل الأندية السعودية، في ظل اهتمام نادي الاتفاق بضمه.